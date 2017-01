Vrouw op erf beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is gisteren op haar erf in Paramaribo beroofd. Ze liep over straat naar huis te gaan. Toen ze op haar erf aankwam, renden twee mannen naar haar toe. Een van hen rukte haar tas inhoudende SRD 500 en 100 euro weg. Met de buit renden ze naar een auto waarin ze zijn gestapt en weggereden. Het is niet bekend welke richting ze zijn opgegaan. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Ze alarmeerde de politie dat ze was beroofd, waarna die ter plekke ging voor onderzoek. De rovers waren ongewapend en ongemaskerd. Ze worden nog opgespoord…[+]