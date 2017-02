Vrouw op straat beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 32-jarige vrouw is in Paramaribo beroofd van haar tas inhoudende SRD 250 en persoonlijke spullen. Uit haar verklaring blijkt dat zij over de Kleine Waterstraat liep. Op een gegeven moment rukte een rover haar tas uit haar hand weg waarmee hij de plaats heeft verlaten op een bromfiets die in de richting ging van het centrum. De vrouw had geen letsel opgelopen. De dader was vermoedelijk gekleed in een zwarte trui en een blauwe broek. De politie was gemeld over deze beroving en ging ter plekke. Er werd een onderzoek ingesteld, maar de dader is niet aangetroffen…[+]