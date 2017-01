Vrouw valt bij beroving

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 45-jarige vrouw is woensdagavond op straat gevallen toen twee rovers haar hebben overvallen. Ze liep op straat. Aan de Onyxstraat in Paramaribo stopte een bromfiets naast haar waarop twee mannen zaten. Een van de daders greep naar haar tas waardoor zij kwam te vallen. Ze bleef haar tas vasthouden en gilde om hulp waarna de rovers zijn weggereden. De criminelen hebben niets kunnen buitmaken. Ze waren gekleed in het zwart en beide hadden een integrale valhelm op. Ze reden na de daad in de richting van de Gompertstraat. Het slachtoffer heeft schaafwonden aan haar armen en benen opgelopen en een bult op haar hoofd. Ze zou per eigen gelegenheid gaan voor medische behandeling. De politie was ter plaatse voor onderzoek…[+]