Vrouwen beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee vrouwen die op straat liepen, zijn gisteren beroofd. Een van hen liep over de Germastraat. Een bromfietser zou voorbij zijn gereden en greep toen naar haar tas. Hij maakte een portemonnee met SRD 40, een insulinemeter en andere spullen buit. Met de buitgemaakte tas is hij verder gereden. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Ook is een vrouw aan de Tourtonnelaan beroofd door een rover op een bromfiets. Hij reed over de weg en rukte de tas van de vrouw weg. Het slachtoffer had geld, documenten en gouden armbanden in haar gestolen tas. Ook zij heeft geen letsel opgelopen. Van beide gevallen is melding gemaakt bij de politie die bezig is met het onderzoek. De daders zijn echter voortvluchtig. Beide rovers waren ongewapend…[+]