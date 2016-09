VS betuigt spijt voor Syrische doden

,,De VS zal doorgaan met de onderhandelingen voor een wapenstilstand in Syrië net zo zeer als dat het doorgaat met militaire acties tegen Islamitische Staat”, aldus de woordvoerder. Bij de luchtaanval op een legerpost in Deir al-Zor kwamen naar verluidt 62 Syrische militairen om het leven en raakten meer dan honderd gewond. De Amerikaanse militaire leiding zei dat de aanval meteen werd afgebroken toen duidelijk werd dat een Syrische legerpost was geraakt.(Telegraaf)…[+]