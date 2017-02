Wapenhandel op hoogste punt na Koude Oorlog

Tatjana Muskiet

STOCKHOLM – De wereldwijde wapenhandel in de periode 2012-2016 is met 8,4 procent gegroeid vergeleken met de vijf jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek (Sipri), die maandag zijn gepubliceerd. De handel in wapens bereikte de grootste omvang in een vijfjarige periode sinds het einde van de Koude Oorlog. De groeiende wapenhandel werd gestuwd door vraag uit landen in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten. De vijf grootste exporteurs in de jaren 2012-2016 waren de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Duitsland. Gezamenlijk namen zij 74 procent van de verkopen voor hun rekening.(Telegraaf)…[+]