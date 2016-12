Wapenverkopen lopen geleidelijk terug

Tatjana Muskiet

STOCKHOLM – De verkoop van wapens is vorig jaar ondanks de vele militaire en politieke conflicten wereldwijd iets teruggelopen. Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat er minder wapens worden verkocht. Het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) meldt zondag dat de honderd grootste fabrikanten van wapens en militaire uitrustingen in de wereld in 2015 gezamenlijk voor 350 miljard euro omzetten. Dat is 0,6 procent minder dan in 2014.(Telegraaf)…[+]