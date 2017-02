Weer massa op straat in Boekarest

Tatjana Muskiet

BOEKAREST – Het intrekken van een omstreden decreet zondag door de Roemeense regering, heeft nog geen einde gemaakt aan de massale protesten in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Zondag gingen weer tienduizenden Roemenen de straat op. Zij eisten nu het aftreden van de regering van Sorin Grindeanu. Op het centrale plein Piata Victoriei in Boekarest kwamen zondagavond naar schatting 220.000 demonstranten bijeen die het aftreden van de regering eisten. Op de gevel van het regeringsgebouw werden met laserstralen leuzen afgebeeld als ,,aftreden”. Onder druk van de dagenlange massale protesten trok de Roemeense regering zondag de omstreden amnestieregeling voor een aantal vormen van corruptie in. Grindeanu besloot zondag in een speciale kabinetszitting formeel van het plan af te zien. In de regeling zou ambtsmisbruik alleen nog strafbaar zijn als het frauduleuze bedrag hoger is dan omgerekend 50.000 euro.(Telegraaf)…[+]