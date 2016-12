Tatjana Muskiet

Het is vandaag Wereld Aids Dag. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor HIV/AIDS. Wereld Aids Dag is een internationale dag die gewijd is aan de bewustwording over aids. De dag werd in augustus 1987 bedacht door James W. Bunn en Thomas Netter, beide werkzaam als voorlichter bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, Zwitserland. Op Wereld Aids Dag wordt opgeroepen het rode lintje op te spelden, het symbool voor solidariteit met mensen met HIV. Wereld Aids Dag heeft elk jaar een thema. Dit jaar is het thema ‘Hands Up for HIV-Prevention’.

Bunn en Netter legden hun idee voor aan dr. Jonathan Mann, directeur van het Global Programme on AIDS (nu bekend als UNAIDS van de Verenigde Naties). Het concept werd goedgekeurd en op 1 december 1988 vond de eerste Wereld Aids Dag plaats. Het doel van deze dag is om wereldwijd aandacht te vragen voor de aidsproblematiek en op te roepen tot solidariteit met mensen met hiv en aids. Wereldwijd vinden er vele initiatieven plaats zoals evenementen, congressen en acties…[+]