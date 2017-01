Tatjana Muskiet

Jaarlijks op 4 januari is het Wereld Braille Dag. Op deze dag is Louis Braille, de uitvinder van het brailleschrift, geboren. Het doel van de Wereld Braille Dag is om jaarlijks het belang en de betekenis van braille onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Dankzij Louis Braille hebben duizenden zeer slechtziende en blinde mensen over de hele wereld toegang tot informatie en de mogelijkheid om te communiceren.

Voor deze gelegenheid en telkens op 4 januari, wordt Manneken Pis door de Brailleliga verkleed als kleine blinde schooljongen, waarbij hij een witte stok vasthoudt en begeleid wordt door een geleidehond. Hij vertegenwoordigt die dag alle personen met een visuele handicap. Dit initiatief trekt de aandacht van het publiek en van de media en richt zo de schijnwerpers op Louis Braille en op het feit dat duizenden blinde personen over de hele wereld dankzij hem toegang hebben verkregen tot informatie en communicatie.

Louis Braille, uitvinder van het brailleschrift, verloor zijn zicht als gevolg van een ongeluk in zijn vaders zadelmakerij. Hij was amper drie jaar jong. Op zijn zestiende ontwikkelt hij een schrijfwijze in reliëf die aan blinde personen toelaat te lezen en te schrijven: het brailleschrift. Braille stierf op 6 januari 1852, op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van tuberculose. Hij werd begraven op het kleine kerkhof van Coupvray. Twee jaar na zijn dood, in 1854, werd het brailleschrift officieel erkend door het instituut als volwaardige lees- en schrijftaal voor blinden. Vanaf dat jaar werd het braille langzamerhand in alle West-Europese landen ingevoerd als officieel blindenschrift. In 1873 werd het eerste boek in braille gedrukt: ‘De geschiedenis van Frankrijk’ in drie dikke banden. In 1952 werden zijn stoffelijke resten opgegraven en verplaatst naar het Panthéon in Parijs waar alle grote Franse helden liggen begraven. Zijn naam zou voor altijd synoniem staan voor het door hem ontwikkelde puntenschrift…[+]