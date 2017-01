Tatjana Muskiet

Ieder jaar op 6 januari is het Werelddag Voor Oorlogswezen, en dat behoeft eigenlijk weinig uitleg. Het is een gedenkdag voor alle kinderen die door oorlogen en geweld wees zijn geworden. We hebben het vaak over de doden en gewonden, maar de nasleep van een (burger)oorlog kan voor weeskinderen jarenlang duren.

Deze dag in ingesteld door de Franse Organisatie SOS Enfants en Detresses. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor deze kwetsbare groep kinderen die hun beide ouders verloren hebben door oorlogsgeweld. Naar schatting heeft de Tweede Wereldoorlog voor miljoenen wezen in Europa gezorgd, met 300.000 wezen in Polen en 200.000 in voormalig Joegoslavië alleen al. Vandaag de dag zijn er zo een twee miljoen oorlogswezen in Afghanistan waarvan er 600.000 op straat moeten slapen. Een miljoen lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en 400.000 kinderen zijn gewond geraakt door mijnen. Een kwart van alle kinderen in Afghanistan sterft voor het vijfde levensjaar. Volgens Unicef zijn dat de hoogste kindersterftecijfers van de wereld. Degene die wel overleven zijn vaak ernstig ondervoed en meer dan de helft heeft te maken met een groeiachterstand. Werelddag voor Oorlogswezen is een dag om deze kinderen te gedenken. Ieder van hen is kostbaar en ze verdienen allemaal een toekomst die hen in staat stelt om hun dromen te vervullen…[+]