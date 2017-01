West-Afrika klaar om Gambia binnen te vallen

Tatjana Muskiet

DAKAR – UPDATE 19.46 uur – West-Afrikaanse landen lijken in te grijpen in de presidentscrisis in Gambia. Senegalese troepen trokken woensdag naar de grens met Gambia, terwijl Nigeria militair materieel naar Senegal transporteerde voor het geval er in actie moet worden gekomen. Aanleiding voor de militaire actie is de weigering van de Gambiase president Yahya Jammeh op te stappen. Hij verloor de presidentsverkiezingen in december, maar heeft na 22 jaar aan de macht te zijn geweest moeite het veld te ruimen. Donderdag verstrijkt zijn mandaat.(Telegraaf)…[+]