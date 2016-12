Tatjana Muskiet

Arjen Robben verliet in 2002 FC Groningen voor PSV en de Noordelingen hopen de vleugelspeler ooit weer te mogen begroeten.”Daar moeten we open en eerlijk in zijn”, vertelde directeur Hans Nijland bij de Tafel van Kees op FOX Sports. “Arjen Robben is een ambassadeur voor Groningen. We hebben veel contact met elkaar.””Een paar weken terug stuurde hij mij een bericht: directeur, ik wil eigenlijk morgen bij jullie wedstrijd (FC Groningen – ADO Den Haag, red.) zijn. Hebben jullie een kaartje?”

"Wij hebben de wens dat Arjen ooit terugkeert bij Groningen. We zijn realistisch en dat zal niet als speler zijn, maar wel binnen onze organisatie in welke functie dan ook. Als je Robben erbij hebt, maak je als club een volgende stap. Het zou geweldig zijn."