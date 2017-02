Wildschut voor hoofdprijs naar Norwich

Tatjana Muskiet

Yanic Wildschut maakt binnen het Championship een opmerkelijke transfer. Hij verlaat Wigan Athletic voor een lucratief avontuur bij Norwich City. Volgens de geruchten betaalt Norwich City zo’n negen miljoen euro voor de handtekening van Wildschut, die een officieel transferverzoek indiende bij het bestuur van Wigan Athletic. Dat werd hem niet in dank afgenomen omdat hij net een contract had ondertekend. Wildschut kwam eerst op huurbasis uit voor Wigan. Een jaar geleden betaalde de club aht ton om de vleugelflitser van Middlesbrough over te nemen. Bij Norwich City wordt Wildschut ploeggenoot van Mitchell Dijks, die op huurbasis overstapte van Ajax.(goal)…[+]