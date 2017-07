Willems definitief naar Eintracht Frankfurt

Tatjana Muskiet

De transfer van Jetro Willems van PSV naar Eintracht Frankfurt is definitief. De linksback (23) tekent bij de Bundesliga-club, afgelopen seizoen verliezend bekerfinalist in Duitsland, een contract voor vier jaar. PSV repte zondag al over een akkoord met Frankfurt, dat ruim zes miljoen euro exclusief bonussen betaalt voor de verdediger. ¬†Willems onderging maandag de medische keuring, maar de clubs steggelden daarna nog enkele dagen over de afhandeling van de transfer. Nu staan echter alle lichten op groen, bevestigt Willems zaakwaarnemer Sigi Lens.(Telegraaf)…[+]