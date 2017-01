Winkelier bij overval geslagen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een winkelier aan de Vioolstraat is gisteren overvallen door vijf gemaskerde criminelen van wie drie gewapend waren met een vuistvuurwapen. Vier van hen gingen in de zaak, terwijl hun kompaan hen in de auto opwachtte. De winkelier was alleen in de winkel, toen hij plotseling werd overrompeld. Hij werd onder schot gehouden en moest slagen incasseren. Hij had een opgezwollen voorhoofd, bloedneus en verwondingen aan de lippen als gevolg van de mishandeling.

De criminelen maakten een onbekend hoeveelheid geld buit. De receiver van het camerasysteem is ook gestolen. De criminelen gingen ter plekke met een grijze wagen zonder kenteken. Ze reden na de daad in de richting van de Derde Rijweg. De politiemannen van Surveillance Midden-Suriname konden niet uitrukken na de melding van de beroving, omdat zij geen brandstof hadden. De politie van Kwatta heeft geen dienstvoertuig, maar de politiemannen gingen per eigen gelegenheid naar de plaats delict…[+]