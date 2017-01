Winterweer zorgt voor chaos en doden in Europa

Tatjana Muskiet

RIJSWIJK – De extreme winterse omstandigheden in Europa hebben dit weekeinde voor chaos gezorgd. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen door het winterse weer, vliegtuigen bleven aan de grond en veerboten voeren niet uit. Veel inwoners van Kreta zagen zondagochtend voor de eerste keer in hun leven sneeuw. Het had voor het laatst veertig jaar geleden gesneeuwd. In het noordelijk deel van de Egeïsche Zee heeft vooral de eilandengroep de Sporaden last van zware sneeuwval. Op het eiland Skopelos viel ‘s nachts meer dan een halve meter. Op Lesbos bezweken tientallen tenten in een groot vluchtelingenkamp waar 5000 mensen verblijven onder de sneeuwlast.In Polen kwamen zeker tien mensen om door de kou. De temperatuur daalde in het Oost-Europese land tot onder de min 20 graden. In België overleed een vrachtwagenchauffeur doordat zijn vrachtwagen van de snelweg gleed. In Italië vroren zes daklozen dood.(Telegraaf)…[+]