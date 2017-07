Woede over nieuwe documentaire prinses Diana

Tatjana Muskiet

LONDEN – De broer van de twintig jaar geleden verongelukte prinses Diana heeft een Britse televisiezender gevraagd een documentaire over zijn zus niet uit te zenden. Het bevat controversiële uitspraken die voor de prinsen Harry en William verontrustend kunnen zijn, citeren Britse media zondag Charles Spencer. Channel 4 wil de docu zoals gepland zondag uitzenden. De documentaire bevat video-opnamen van gesprekken die Diana met haar stemcoach Peter Settelen in de jaren 1992 en 1993 had opgenomen. Daarin praat de prinses onder andere over haar liefdesleven met Charles en zijn buitenechtelijke relatie met zijn latere vrouw, Camilla Parker Bowles. In de Verenigde Staten waren dertien jaar geleden al fragmenten van de gesprekken gepubliceerd. Meerdere uitspraken die nu voor het eerst op de Britse televisie worden getoond, waren dus al bekend.(Telegraaf)…[+]