Xavi’s erfgenaam: Verratti is de man om het middenveld van Barcelona weer groot te maken

Tatjana Muskiet

Marco Verratti heeft vaak zijn bewondering uit gesproken voor FC Barcelona en een transfer naar Camp Nou zou ideaal zijn voor club en speler.Marco Verratti naar Barcelona is een transfer die lijkt voorbestemd te gaan gebeuren op een bepaald moment. De middenvelder van Paris Saint-Germain sprak nogmaals zijn grote bewondering uit voor de Catalaanse club deze week en wordt al aangeprezen door sommingen als de ideale opvolger van Xavi. Barça heeft al lang bewondering voor de Italiaanse international en in 2015 gaf de speler toe dat hij gevleid was door de belangstelling van de Catalanen en hij vertelde Goal: “Het is aan de mensen van Barcelona om te beslissen of ik er zal passen, maar het is waar dat ik van hun stijl hou.”(goal)…[+]