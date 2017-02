Zandafgraafvergunningen ondergraven goed bestuur

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) schaart zich achter de oproep van het WWF, CI Suriname, Green Heritage Fund Suriname en de SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association) om de zandafgravingen op Braamspunt onmiddellijk stop te zetten. Dit meldt de organisatie in een persbericht.

De milieuorganisaties en de SHATA hebben duidelijk aangegeven wat de gevolgen zijn van het besluit om, ondanks de adviezen van experts, toch weer vergunningen te verlenen aan ondernemers voor het afgraven van zand en schelpen langs onze kwetsbare kust.

Het is onbegrijpelijk dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is overgegaan tot deze toestemming. Immers, het was de huidige minister zelf die aan het WWF vroeg om een gedegen studie te doen naar de effecten van zandafgravingen aan de kust en in de kustvlakte. Het wetenschappelijk advies dat voortkwam uit deze studie was dat er onder geen beding langer zand en schelpen mogen worden gewonnen; de korte en lange termijn effecten op de biodiversiteit en op de kustbescherming zijn onomkeerbaar.

Een vraag die gesteld kan worden is waarom de overheid advies van een breed team van deskundigen vraagt, als zij dat toch naast zich zal neerleggen als het advies haar niet goed uitkomt…[+]