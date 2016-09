Zege Manchester, hattrick Agüero

Tatjana Muskiet

Een dag later dan eigenlijk de bedoeling was heeft Manchester City in de Champions League simpel gewonnen van Borussia Münchengladbach: 4-0. Op het goed bespeelbare veld, dat dinsdag nog werd afgekeurd na hevige regenval, was Sergio Agüero de grote man. Al vroeg in de wedstrijd opende de spits de score. Met een benutte strafschop, gegegeven door scheidsrechter Björn Kuipers, liet Agüero het Engelse thuispubliek opnieuw juichen. Een kwartiertje voor tijd tekende hij ook nog voor de 3-0. Het werd uiteindelijk nog 4-0 door een treffer van Kelechi Iheanach.(Telegraaf)…[+]