Zestien doden bij aanslag universiteit Kabul

Tatjana Muskiet

KABUL – Het aantal mensen dat is omgekomen bij de aanval op een Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul, is opgelopen tot zestien. Tijdens de tien uur durende terreuractie werden drie bewakers, drie politieagenten en zeven studenten en hoogleraren gedood. Ook de drie aanvallers zijn gedood. Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Bronnen spreken over 30 tot 44 gewonden.(Telegraaf)…[+]