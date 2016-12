Zidane met samengeknepen billen naar Barcelona

Tatjana Muskiet

Zinédine Zidane kijkt uit naar een loodzware uitwedstrijd met Real Madrid tegen FC Barcelona. El Clásico wordt zaterdag om 16:15 uur gespeeld.”Barcelona heeft een team met kampioenen en kampioenen spelen in de grote wedstrijden altijd goed”, sprak Zidane vrijdag op de persconferentie. “Dat Iniesta weer fit is, verandert niets aan onze plannen. We moeten onze billen samenknijpen, zoals we de vorige keer ook deden.”(goal.com)…[+]