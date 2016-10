Ziekenhuis in Aleppo gebombardeerd

Tatjana Muskiet

ALEPPO – Bij luchtaanvallen in het noordoosten van de stad Aleppo, waar een hevige strijd woedt tussen rebellen en regeringstroepen, is zaterdag een ziekenhuis gebombardeerd. Het ziekenhuis werd getroffen door twee zogenoemde barrel bombs. Dat meldde de medische staf van het ziekenhuis. Barrel bombs zijn vaten met explosieven en scherven die veelal uit helikopters worden gegooid. Ze worden gebruikt door het Syrische leger. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is een burger om het leven gekomen en raakten meerdere mensen gewond. Het ziekenhuis is buiten gebruik geraakt.(Telegraaf)…[+]