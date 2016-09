‘Zlatan nam alle druk bij ons weg’

Tatjana Muskiet

Jimmy Durmaz moet nog even wennen aan het idee. Maar de Zweedse middenvelder en zijn ploeggenoten moeten het toch echt zonder Zlatan Ibrahimovic stellen als Oranje dinsdag op bezoek komt voor het eerste duel in de WK-kwalificatie. “Hij trok alle aandacht en nam alle druk bij ons weg. Nu moeten we die druk maar over de hele ploeg verdelen”, vertelde hij zondag na de training aan verslaggevers uit zijn land.(Telegraaf)…[+]