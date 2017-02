Zlatan: “We zijn er nog niet”

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic scoorde zondag zijn twintigste doelpunt van het seizoen, maar de spits van Manchester United is nog niet tevreden.De 35-jarige Zweed werd de eerste United-speler die de grens van twintig doelpunten bereikte, sinds Robin van Persie er in het seizoen 2013/14┬ádertig maakte en daarnaast werd hij de oudste speler ooit in de Premier League die vijftien keer scoorde”Ik heb een doel in mijn hoofd, maar ik zal niet zeggen wat het is. We zijn er nog niet!”, vertelde Ibrahimovic tegen Engelse media. “Dit is iets wat ik elk jaar gedaan heb en dit is niets nieuws voor mij. Ik blijf produceren.””Ik heb er twintig gemaakt en zeven assists, dus de statistieken zijn tot nu toe in dezelfde regionen als andere jaren, met uitzondering van vorig jaar, want dat was een gek jaar.” De spits scoorde in zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain in totaal 50 keer.(goal)…[+]