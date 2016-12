250 toewijzingsbeschikkingen in Para uitgereikt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De Minister van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft vrijdagmiddag in Para 250 toewijzingsbeschikkingen uitgereikt aan belanghebbenden die allen hun bereidsverklaring (bv) keurig hebben aanvaard.

Ongeveer 1300 bv’s zijn in de maand mei 2015 uitgereikt, maar slechts een deel kon vrijdag in toewijzingsbeschikkingen worden uitgereikt. “De rest zal binnenkort een feit zijn”, zei de RGB-minister. Volgens Relyveld betreffen deze beschikkingen gronden aan de Groenhartweg, Wooncentrum Zanderij (Albert Plesmanstraat), Copieweg, Palisade 2 weg, Pararacweg en een paar individuele beschikkingen uit verschillende gebieden in Para. “De gebieden Rijweg Pikien Saron, Sheotahul- en Arubaweg volgen binnenkort”, zegt de minister.

Volgens districtscommissaris Armand Jurel is in dit dienstjaar veel werk verzet. Voorafgaand aan infrastructurele en reguliere werkzaamheden, zoals vuilophaal, verfraaiing, ordening recreatie-oorden en controle op winkels en eetgelegenheden, is deze uitreiking van toewijzingsbeschikkingen een kroon op al het werk dat is verzet in het bijna afgelopen dienstjaar…[+]