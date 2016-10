50 Duitse leerlingen in ziekenhuis door gaslek

Tatjana Muskiet

HEILBRONN – Door een gaslek op een middelbare school in de Duitse stad Heilbronn zijn maandag vijftig leerlingen ziek geworden. Ze zijn allen opgenomen in verscheidene ziekenhuizen. De brandweer probeert te achterhalen om welk gas het gaat en waar het lek precies zit. Op het moment van de lekkage bevonden zich ongeveer 350 leerlingen in het schoolgebouw.(Telegraaf)…[+]