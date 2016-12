‘Aardappelvrouw’ wil niet meer

Tatjana Muskiet

Buren noemen haar de ’aardappelvrouw’ en haar kleinzoon van drie begint te huilen zodra hij zijn oma ziet. Het leven is pijnlijk eenzaam voor de vrouw wier lichaam is bedekt met honderden tumoren. Maar Hosineara Begum uit Bangladesh zag er niet altijd zo angstaanjagend uit.

Wat begon met slechts een paar kleine bultjes in haar gezicht, breidde zich twee jaar na de geboorte van haar zoon uit over haar hele lijf. Overal verschenen tumoren; sommigen zo groot als tennisballen. Dat meldt Daily Mail.

Niemand in haar omgeving wil iets met de zwaar verminkte vrouw te maken hebben. Artsen in haar omgeving kunnen niets voor haar doen en een behandeling in de stad kost te veel geld. Met haar pijnlijke lijf en angstaanjagende uiterlijk hoopt ze vurig om hulp van boven. „Ik heb geen hoop meer. Ik wil verlost worden van deze pijn en alleen god kan me helpen. Dood is beter dan deze afschuwelijke pijn.” (Telegraaf)…[+]