AC Milan neemt Juventus te grazen

Tatjana Muskiet

AC Milan heeft zaterdagavond Juventus een gevoelige nederlaag toegebracht. De topper in San Siro eindigde in 1-0, dankzij een goal van Manuel Locatelli.┬áHet was de tweede competitienederlaag voor Juventus dit seizoen. De ploeg van coach Massimiliano Allegri blijft koploper met 21 punten, maar zag de Milanezen naderen tot twee punten. AS Roma kan zondagavond op gelijke hoogte komen met AC Milan als Palermo wordt verslagen.(Telegraaf)…[+]