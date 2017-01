Acht personen levend gevonden in puin Italië

Tatjana Muskiet

ARINDOLA – Reddingswerkers hebben onder het puin van het door een lawine verwoeste hotel Rigopiano acht overlevenden gevonden. Onder hen zijn twee kinderen. Een vrouw en haar dochter zijn intussen bevrijd. Ze zouden het naar omstandigheden goed maken. Dat meldt de Italiaanse brandweer. Het bevrijde meisje is per helikopter naar het ziekenhuis in Aquila overgevlogen. De reddingswerkers hebben contact met de mensen die nog vastzitten. ,,Ze leven en we praten met ze’’, aldus de zegsman. Er wordt nu geprobeerd om ze uit te graven. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om het puin te ruimen. Tot dusver zijn volgens de autoriteiten drie lichamen geborgen.(Telegraaf)…[+]