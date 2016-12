Agent die terreurverdachte Berlijn doodschoot pas 9 maanden in dienst

Tatjana Muskiet

Milaan – UPDATE 13.55 uur – De agent die terreurverdachte Anis Amri doodschoot in Milaan was pas negen maanden in dienst. Dat vertelde de Italiaanse minister Marco Minniti (Binnenlandse Zaken) vrijdag op een persconferentie. De terreurverdachte was volgens Italiaanse media ’s nachts buiten een treinstation staande gehouden door twee agenten. Toen de man om zijn legitimatie werd gevraagd, zou hij direct het vuur hebben geopend. Daarbij raakte politieagent Christian Movio gewond in zijn schouder.(telegraaf)…[+]