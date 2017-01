Agenten eisen gratis gebraden kip

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – Twee agenten in Brussel zijn mogelijk maanden zonder te betalen uit eten gegaan bij restaurants in de Belgische hoofdstad. Justitie is een onderzoek naar afpersing begonnen nadat één van de getroffen uitbaters aan de bel trok. De café-eigenaar weigerde onlangs gratis een gebraden kip mee te geven, schrijft La Dernière Heure. Daarna zou hij een bonnenregen op zijn dak hebben gekregen van het corrupte politieduo. Het is niet de eerste keer dat Brusselse agenten in opspraak komen. Eerder deze maand werden nog drie politieagenten opgepakt nadat ze dronken in een Schaarbeeks café werden aangetroffen. Ze zaten met wapens en in uniform in de kroeg.(Telegraaf)…[+]