Agenten VS gedood in ’hinderlaag’

Tatjana Muskiet

DES MOINES – Twee politiemensen zijn in de Amerikaanse staat Iowa in hun patrouillewagens doodgeschoten bij twee incidenten. Volgens de politie lijken de incidenten op ,,hinderlaagachtige aanvallen". Het eerste geval vroeg in de nacht van dinsdag op woensdag was in Urbandale. Een politieman reageerde op meldingen dat er werd geschoten. Collega's vonden hem even later dood achter het stuur van zijn auto. Andere politiemensen die naar de plek van die schietpartij reden, kwamen onderweg langs een patrouillewagen waar een politieman met schotwonden in zat. Die overleed op weg naar het ziekenhuis.(Telegraaf).