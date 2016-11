Alerte politieman houdt rover aan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een alerte politieman die bezig was met een onopvallende surveillance heeft woensdag de zeventienjarige MB in de kraag gevat. De verdachte had een scholier beroofd van zijn halsketting. Een deel van de halsketting is op hem teruggevonden, terwijl het ander deel nog bij het slachtoffer was. Hij is in verzekering gesteld. Het slachtoffer liep over de Maagdenstraat in de richting van de Jodenbreestraat. MB ging naar hem toe en rukte zijn ketting weg. Hij rende daarmee in de richting van het Neumanpad, maar het gelukte de politieman hem aan te houden. Hij rende naar zijn kompaan die op een gereedstaande bromfiets op hem zat te wachten. De kompaan is bij het opmerken van de politieman weggevlucht. De agent was op de locatie en merkte dat MB eerst achter enkele scholieren aanging. Het gelukte de rover toen niet om die scholieren te beroven, omdat ze in een winkel waren gestapt, waarna hij verder liep…[+]