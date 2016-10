Amerikaanse consulaat waarschuwt voor aanslagen in Istanbul

Tatjana Muskiet

Het Amerikaanse consulaat in Istanbul heeft via zijn website westerlingen gewaarschuwd voor aanslagen en ontvoeringen in de metropool aan de Bosporus. Er zijn aanwijzingen binnengekomen dat extremistische groeperingen opnieuw „intensief pogingen doen” Amerikaanse burgers en andere buitenlanders in de Turkse stad aan te vallen.De terroristische acties kunnen zorgvuldig zijn gepland in teamverband, maar ook volkomen onverwacht door eenlingen worden uitgevoerd. Het consulaat raadt aan mensenmassa’s te mijden en af te zien van reizen naar het zuidoosten van Turkije, in het bijzonder naar het grensgebied met Syrië.(Telegraaf)…[+]