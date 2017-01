Ananasboeren Redi Doti en Pierre Kondre krijgen training biologische teelt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Ananasboeren van Redi Doti en Pierre Kondre zijn vorige week vrijdag gestart met een training biologische teelt. Deze certificering vindt plaats om de ananassen van deze boeren exportwaardig te maken volgens Europese standaarden. Zonder deze certificering is het vrijwel onmogelijk om de ananassen -of eindproducten als gekonfijte ananas- te exporteren.

Dit meldt Suriname Candied Fruits NV (SCF) in een persbericht. De training is geopend door de kapitein van Pierre Kondre, Lloyd Read. De training is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Canada Fonds (CFLI) en door samenwerking met het Ministerie van Handel en Industrie.

In 2016 is de samenwerking gestart tussen een elftal boeren van Redi Doti en Pierre Kondre en SCF. Er is tussen elke individuele boer en SCF een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin rechten en plichten van beiden zijn opgenomen. In het kort komt het erop neer dat SCF afzet- en prijsgarantie geeft en dat de boeren zich verplichten zich te certificeren voor biologische teelt. Met het laatste is dus nu een aanvang gemaakt…[+]