Ankara en Moskou eens over Syrisch bestand

Tatjana Muskiet

ANKARA/MOSKOU/BEIROET – Turkije en Rusland zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een bestand, dat snel moet ingaan in vrijwel heel Syrië. Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde woensdag dat het de bedoeling is dat de wapens met ingang van 29 december moeten rusten.