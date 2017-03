Arrestaties in ziekenhuis België

Tatjana Muskiet

AALST – De Belgische politie heeft dinsdag twee verdachte personen gearresteerd in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Agenten rukten massaal uit na een melding van getuigen dat de personen het ziekenhuis zouden zijn binnengegaan. Ook een speciaal explosieven-team met honden rukte uit, maar explosieven werden niet aangetroffen. De ondergrondse parkeergarages werden extra bewaakt. Bezoekers konden het ziekenhuis wel gewoon in en uit. Burgemeester Christophe D’Haese van Aalst bevestigde tegenover Belgische media dat er een zoektocht aan de gang was en zei dat hij, met de aanslagen in het achterhoofd, geen enkel risico wilde nemen.(Telegraaf)…[+]