Auto buitgemaakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Criminelen hebben gistermorgen rond tien uur een auto in Albina buitgemaakt. Twee rovers die gemaskerd waren, drongen een woning binnen. Ze gingen via de achterdeur die openstond, in het huis. Ze maakten vijf ringen, drie halskettingen en een oorknop buit. Vervolgens gingen ze ook ervandoor met de auto van de eigenaresse. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De krant verneemt dat een grijze wagen is buitgemaakt, waarna de politie de collega’s van andere ressorten en gespecialiseerde eenheden alarmeerde om uit te kijken naar de auto. Een van de rovers was gewapend met een vuistvuurwapen. De politie is nog bezig om de daders te achterhalen…[+]