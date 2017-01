Bailey kiest voor Bayer Leverkusen

Tatjana Muskiet

Leon Bailey, voormalig transfertarget van Ajax, maakt de overstap van RC Genk naar Bayer Leverkusen. Hij hoeft alleen nog medisch gekeurd te worden.Bayer Leverkusen bevestigt dat er een akkoord met RC Genk op tafel ligt over de transfer van Bailey. De 19-jarige aanvaller wil zelf ook graag de stap maken naar de Duitse subtopper. Om de laatste details af te ronden wordt eerst zijn fitheid bekeken.De keuze van Bailey voor Bayer Leverkusen is opmerkelijk. Ten eerste omdat hij aan topclubs uit Italië en Engeland werd gelinkt, ten tweede omdat volgens Belgische media twaalf miljoen euro voor hem wordt neergeteld. Ajax bood in de zomer slechts een miljoen euro minder, terwijl de vraagprijs toen rond de twintig miljoen euro zou liggen.(goal)…[+]