Barcelona minimaal zes weken zonder Iniesta

Iniesta raakte geblesseerd na een harde tackle van tegenstander Enzo Pérez. Hij moest al in de eerste helft van het veld. Volgens de medische staf van Barcelona is de knieband van de rechterknie van Iniesta geraakt en moet hij zes tot acht weken rust houden. Bij een snel herstel is de middenvelder wellicht net op tijd hersteld voor de thuiswedstrijd van zijn club op 4 december tegen Real Madrid. Zonder Iniesta wist Barcelona maar moeizaam te winnen. Lionel Messi maakte pas in blessuretijd vanaf de strafschopstip het winnende doelpunt.(nu.nl)…[+]