Beroving vrouw mislukt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBOP – Het is een rover woensdag niet gelukt een vrouw in Paramaribo te beroven. Het slachtoffer bevond zich in een zaak toen de dader daar binnenging. Hij was gekleed in een witte trui, zwarte lange broek en had een zwarte valhelm op. Hij poogde de tas van de vrouw weg te rukken, maar het gelukte hem niet. Hij rende uit de zaak en stapte op een gereedstaande bromfiets waarop een andere dader zat. Vervolgens reden ze weg. Het gaat om een blauwe bromfiets waarop ze zaten. De daders waren ongewapend. De politie had een achtervolging ingezet en verloren de daders aan de Nieuwe Charlesburgweg uit het oog. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. De politie onderzoekt deze zaak…[+]