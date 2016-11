Bestuurder beroofd van auto

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een autobestuurder is gisterochtend in Paramaribo beroofd van zijn auto, kleren, halsketting, mobiele telefoon, portemonnee met 50 euro en SRD 400.

Hij reed kort voor de beroving over de Mr Jagernath Lachmonstraat. Hij kwam vanuit de richting van de Lalla Rookhweg en ging naar die van de Leysweg. Ter hoogte van een gebouw deed de rover alsof hij de straat wilde oversteken. Bij die gelegenheid bracht de aangever zijn wagen tot stilstand, waarna de dader het portier opende en plaatsnam in het voertuig. De rover haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn en onder bedreiging van dat wapen sommeerde hij het slachtoffer om in de SV Voorwaartslaan te rijden, wat de man ook deed.

In de SV Voorwaartslaan werd het slachtoffer beroofd van zijn auto en de overige goederen. Na de beroving moest het slachtoffer onder bedreiging van het wapen uitstappen. De dader ging in de gestolen weg. De beroofde man heeft geen letsel opgelopen. Een man vertelt aan de krant dat de aangever rennend naar hem toekwam om hulp te zoeken. Hij zegt dat de man hevig was geschrokken. Hij heeft van het slachtoffer vernomen dat de dader een trui met capuchon aanhad. Omdat ook de telefoon van het slachtoffer is buitgemaakt, alarmeerde de man de politie…[+]