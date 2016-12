Betere database tegen inreizende terrorist

Tatjana Muskiet

/abonnement/BRUSSEL – Verbeteringen van de databank waarmee mensen die Europa willen inreizen worden gecontroleerd, moeten ervoor zorgen dat terroristen en andere misdadigers vaker en sneller worden geïdentificeerd. De Europese Commissie presenteerde woensdag een voorstel om het zogeheten Schengen Informatie Systeem (SIS) technisch en operationeel te versterken. Dat moet ervoor zorgen dat lidstaten en EU-agentschappen beter samenwerken en er meer informatie over risicovolle personen inzetten. Het systeem bevat 70 miljoen dossiers en werd in 2015 2,9 miljard keer geraadpleegd, een miljard meer dan het jaar ervoor. EU-commissaris Julian King (Veiligheid) is ervan overtuigd dat kwaadwillenden er door de voorgestelde verbeteringen sneller worden uitgepikt. Uit een evaluatie blijkt volgens hem dat het SIS een doorslaand succes is. ,,Maar er moet nog veel gedaan worden.’'(Telegraaf)…[+]