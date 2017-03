Beveiling EU-top op scherp

Tatjana Muskiet

ROME – Italië verscherpt de veiligheidsmaatregelen voor de Europese top komend weekend in Rome. Minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti zei donderdag dat hij daartoe heeft besloten naar aanleiding van de aanslag in Londen. Rome had aanvankelijk al besloten circa 3000 politieagenten en andere veiligheidsmedewerkers in te zetten voor de top. Volgens Italiaanse media wil Rome dat aantal nu opschroeven naar 5000. Op zaterdag 25 maart zijn de leiders van de EU-landen in Rome om de oprichting zestig jaar geleden van de Europese Economische Gemeenschap, voorloper van de EU, te vieren. De bedoeling is dan de ‘geboorteakte’ van de EU van 27 landen te presenteren.(Telegraaf)…[+]