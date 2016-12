BIZA-personeel ondersteunt tegengaan gendergerelateerd geweld

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “We moeten een statement maken, want als je begint om het luid van de daken te schreeuwen, vind ik dat je ook intern, in eigen huis die bewustwording moet hebben en je eigen mensen allemaal moet bewegen om hun stem te laten horen. En dat kan je doen als je ook daadwerkelijk de activiteiten ontplooit waar ook de mensen van BIZA bij betrokken zijn.” Woorden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BIZA), kort voor de BIZA-miniwandelloop, die vrijdag in het kader van 16 days of Activism against Gender Based Violence was georganiseerd. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

De BIZA-minister gaf verder aan heel erg trots te zijn op het personeel dat geparticipeerd heeft. Hij is van mening dat de participatie van de samenleving over het algemeen heel goed te noemen is. “Bij de verschillende awareness-campagnes die in dit kader zijn georganiseerd, zijn bijkans alle lagen van de bevolking en geestelijke organisaties, ngo’s, studenten, vrouwenorganisaties en ministeries meegenomen. De participanten waren allemaal even enthousiast en vragen naar vervolgactiviteiten. Dus er kan gezegd worden dat de bewustwording heel erg aan het groeien is bij de samenleving”, sprak de minister.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) wil met deze wandelloop de bewustwording inzake huiselijk geweld en Orange Day op gang brengen. In de periode januari 2015 tot juni 2016 zijn medewerkers van diverse afdelingen van BIZA getraind in de onderwerpen gender en gendergerelateerd geweld. Aan het einde van de training hebben de getrainde medewerkers, door het plaatsen van hun handtekening op een oranje lijst, aangegeven zich in te zullen zetten voor het tegengaan van gendergerelateerd geweld. Ook hebben ze aangegeven welke acties zij zouden willen ondernemen als individu en als organisatie.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de implementatie van het Nationaal Genderbeleid, vindt het van eminent belang dat bewustwording van gendergelijkheid en het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes wordt gecreëerd bij alle afdelingen van dit ministerie, alsook in de samenleving…[+]