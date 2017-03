Blind heeft goed nieuws

Tatjana Muskiet

Danny Blind rekent zaterdag op Arjen Robben in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. De aanvoerder van Oranje oefende dinsdag nog niet mee wegens een voetblessure. “Maar we verwachten dat hij donderdag volledig kan trainen”, vertelde de bondscoach. Blind had Robben zondagavond na de wedstrijd van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach nog aan de telefoon. “Toen was er helemaal niets aan de hand”, vertelde de bondscoach.”Daarna is hij terug naar München gevlogen en zat er toch een zwelling op zijn voet. Daarom hebben we besloten voorzichtig te zijn en even een dagje te wachten met vliegen naar Nederland. Arjen komt straks naar ons toe en eet vanavond al met ons mee. Misschien traint hij woensdag al mee, maar donderdag is hij zoals het er nu uitziet van de partij.” (Telegraaf)…[+]