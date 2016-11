Bloedige eerste dag wapenstilstand Jemen

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Op de eerste dag van het staakt-het-vuren in Jemen bij gevechten in het westen van het land zeker 21 doden gevallen. Ze werden binnengebracht in ziekenhuizen waar Artsen zonder Grenzen aanwezig is, meldde de hulporganisatie vrijdag. De gewelddadigheden rond de stad Taiz zorgden donderdag nog altijd voor een „continue instroom” van gewonde burgers en strijders in klinieken aan beide kanten van het front. Alleen al in en rond Taiz nam AzG 76 mensen op die gewond waren geraakt. Officieel is sinds donderdag een wapenstilstand van kracht tussen een aantal partijen. Zolang de regering daar echter niet aan meedoet, blijft het conflict slachtoffers eisen.(Telegraaf)…[+]