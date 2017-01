Bouw Mexicaanse muur begint binnen maanden

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – De Amerikaanse president Donald Trump gaat haast maken met het weren van illegale immigranten en het verbeteren van de veiligheid in de Verenigde Staten. Hij ondertekende woensdag onder meer de verordening voor bouw van een muur op de grens met Mexico. Daarmee kan binnen enkele maanden worden begonnen. De voorbereiding gaat meteen van start, zei de president. „Een land zonder grenzen is geen land’ Trump beloofde voorts de grensbewaking te verbeteren door vijfduizend mensen extra aan te nemen. Het aantal agenten dat in noodgevallen oproepbaar is, wordt verdrievoudigd. Vrijplaatsen voor geluk- en asielzoekers worden aangepakt door de lokale overheden die dat gedogen geen subsidie meer te geven.(Telegraaf)…[+]